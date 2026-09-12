Нападающий «Ак Барса» Хейз оценил процесс адаптации к КХЛ после 800 игр в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз рассказал про свою адаптацию в Континентальной хоккейной лиге.
– Сегодня вам уже было проще играть, потому что это была ваша вторая встреча? Или вам нужно больше времени, чтобы понять эту лигу, этот хоккей?
– Нет, сегодня я чувствовал себя намного лучше. Думаю, с каждой игрой всё будет только лучше.
– После этой игры начнётся выездная серия? Для вас имеет значение, играть дома или на выезде?
– Нет, это не имеет значения, – сказал Хейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Ранее нападающий Кевин Хейз прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом».