Нападающий «Ак Барса» Хейз оценил процесс адаптации к КХЛ после 800 игр в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз рассказал про свою адаптацию в Континентальной хоккейной лиге.

– Сегодня вам уже было проще играть, потому что это была ваша вторая встреча? Или вам нужно больше времени, чтобы понять эту лигу, этот хоккей?

– Нет, сегодня я чувствовал себя намного лучше. Думаю, с каждой игрой всё будет только лучше.

– После этой игры начнётся выездная серия? Для вас имеет значение, играть дома или на выезде?

– Нет, это не имеет значения, – сказал Хейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее нападающий Кевин Хейз прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом».