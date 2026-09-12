Виталий Кравцов: поступаю так же, как и родной клуб со мной

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в телеграм-канале ответил на вопрос одного из подписчиков.

— Как так с родным клубом поступать можно, Виталя?

— Точно так же, как и родной клуб со мной, — написал Кравцов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кравцов не планирует играть за «Трактор» в нынешнем сезоне и намерен решить вопрос с контрактом через гражданский суд.

В данный момент Кравцов восстанавливается после травмы. В июне форвард травмировал ахилл во время индивидуальной подготовки и выбыл до ноября-декабря.

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.