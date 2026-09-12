Форвард «Металлурга» Джонсон оценил сейв Тимура Билялова после его броска

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон высказался о спасении голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова после его броска.

– Вы помните о моменте во втором периоде с вашим броском? Большинство вашей команды и акробатический сейв Тимура Билялова, ваша яркая реакция. Как всё это ощущалось?

— Конечно, это был отличный сейв. Я просто пытался бросить как можно быстрее. Думаю, что может быть, немного удачи было на его стороне, но так бывает. Надеюсь, что следующий заброшу.

– Давайте так, это была скорее ваша ошибка, вы попали ему в ловушку, или это было