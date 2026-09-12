15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Металлурга» Джонсон оценил сейв Тимура Билялова после его броска

Форвард «Металлурга» Джонсон оценил сейв Тимура Билялова после его броска
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон высказался о спасении голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова после его броска.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

– Вы помните о моменте во втором периоде с вашим броском? Большинство вашей команды и акробатический сейв Тимура Билялова, ваша яркая реакция. Как всё это ощущалось?
— Конечно, это был отличный сейв. Я просто пытался бросить как можно быстрее. Думаю, что может быть, немного удачи было на его стороне, но так бывает. Надеюсь, что следующий заброшу.

– Давайте так, это была скорее ваша ошибка, вы попали ему в ловушку, или это было