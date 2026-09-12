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Нападающий «Металлурга» Джонсон рассказал о дополнительной мотивации в играх с «Ак Барсом»

Нападающий «Металлурга» Джонсон рассказал о дополнительной мотивации в играх с «Ак Барсом»
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Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон рассказал о мотивации в матчах с казанским «Ак Барсом».

– Результат прошлогодней серии плей-офф с «Ак Барсом» был для вас дополнительной мотивацией на матч?
– Конечно, мы все помним, что они обыграли нас в прошлом сезоне, сейчас мы хотели приехать сюда и показать свой лучший хоккей. Знали, что это будет тяжёлая игра. Так что вдвойне приятно выйти победителем.

– Ваша команда сравняла счёт за девять секунд до конца встречи. Как это ощущалось?
– Это было очень волнительно. Уже и до этого момента у нас было много моментов, но их вратарь сыграл хорошо. Конечно, я был очень рад этому голу, как и вся команда, — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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