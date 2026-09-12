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Нападающий «Металлурга» назвал интересной идею проводить предматчевую серию буллитов

Нападающий «Металлурга» назвал интересной идею проводить предматчевую серию буллитов
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Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон высказался о предложении президента КХЛ Алексея Морозова проводить серию буллитов до начала матча.

– Президент КХЛ Алексей Морозов, заявил, что лига рассматривает возможность введения серии буллитов перед началом игры. Что вы об этом думаете?
– Я слышал эти новости. Это как минимум будет необычно, интересно. У меня нет чёткого мнения, я пока не знаю, как к этому отношусь. Как это повлияет на игру, на хоккей. Примут ли эти нововведения, кто знает? Посмотрим, что произойдёт.

– Не будет ли в таком случае странным овертайм? Если одна команда заранее знает, что выигрывает, имея в запасе серию буллитов.
– Как я и сказал, это интересно. Посмотрим, что с этим будет, – сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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