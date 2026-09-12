Вайсфельд высказался об ошибке с отменой гола ЦСКА в игре с «Адмиралом»

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ошибочно отменённый гол ЦСКА в матче с «Адмиралом» (2:4).

«Начнём с того, что судьи правильное решение приняли на льду. Второй момент – тяжело определить, какая камера была. С того ракурса, с которого я смотрел эпизод, определить было практически невозможно. Что касается тех ракурсов, которые есть в «военной комнате», а меня уверяют, что там их очень много, это означает невнимательность специалиста, который работал в тот момент.

Мысль в таких случаях работает так: зашёл игрок ран