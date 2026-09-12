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Вайсфельд высказался об ошибке с отменой гола ЦСКА в игре с «Адмиралом»

Вайсфельд высказался об ошибке с отменой гола ЦСКА в игре с «Адмиралом»
Комментарии

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ошибочно отменённый гол ЦСКА в матче с «Адмиралом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4)     1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5)     1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5)     2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5)     2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4)     2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)    

«Начнём с того, что судьи правильное решение приняли на льду. Второй момент – тяжело определить, какая камера была. С того ракурса, с которого я смотрел эпизод, определить было практически невозможно. Что касается тех ракурсов, которые есть в «военной комнате», а меня уверяют, что там их очень много, это означает невнимательность специалиста, который работал в тот момент.

Мысль в таких случаях работает так: зашёл игрок ран