«Я согласен, если меня обменяют». Виталий Кравцов — о ситуации в «Тракторе»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов рассказал о текущей ситуации в челябинском клубе.

— Правда ли, что вы сейчас покинули Челябинск, уехали домой во Владивосток и не намерены играть за «Трактор» в этом сезоне?

— Мы с клубом пытались найти какую‑то точку соприкосновения. Я готов был двигаться по условиям. Но мне предложили действующий контракт перевести в такие бонусы, которые будет трудно получить после травмы. То есть надо набирать минимум «очко за игру». Кроме этого, есть обязательство — пройти с «Трактором» первый раунд. Только в этом случае выплатят все бонусы, которые и составляют сумму моего нынешнего контракта.

— При таком раскладе в этом сезоне вы можете остаться на нуле.

— Я сказал в клубе: «Извините, но на это не согласен». А мне ответили, что другого предложения не будет. Я сказал: «Ну, хорошо». И улетел домой во Владивосток, где продолжаю восстанавливаться.

— Сколько вам надо ещё лечиться? Что говорят врачи?

— Хоть на следующей неделе я уже могу встать на коньки. Грубо говоря, потребуется ещё месяц на то, чтобы вернуться в игру.

— Если бы «Трактор» нашёл вариант по контракту, чтобы было хорошо и команде, и вам — вы были бы сейчас в Челябинске?

— Да. Но мне выдвинули неприемлемые условия, и я от них отказался.

— Вы сейчас требуете обмен из «Трактора»?

— Я согласен, если меня обменяют. Это могло бы стать выходом из ситуации. Главное для меня — быть здоровым, играть в хоккей и находиться в тех условиях, когда меня уважают и дают раскрыть свой потенциал, — цитирует Кравцова «Матч ТВ».