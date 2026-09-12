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Игрок «Калуги» Мешканцов: Кузнецов сказал, что через пару годиков, возможно, приедет к нам

Игрок «Калуги» Мешканцов: Кузнецов сказал, что через пару годиков, возможно, приедет к нам
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Нападающий «Калуги» Николай Мешканцов рассказал забавную историю, связанную с форвардом «Сибири» Евгением Кузнецовым.

«Мы когда играли, по-моему, с «Норильском», там как раз «Сибирь» приехала и Евгений Кузнецов. И он после игры стоял, поджидал Макса Кицына. И параллельно ещё, по-моему, успел поговорить с тренерами нашими. Сказал, что через пару годиков, возможно, приедет к нам (смеётся)», — сказал Мешканцов в видео в телеграм-канале ВХЛ.

Напомним, 34-летний Кузнецов подписал контракт с «Сибирью» 8 августа. Минувший сезон Евгений начинал в «Металлурге», а затем перешёл в «Салават Юлаев». Он записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

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