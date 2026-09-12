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Барыс — Амур, результат матча 12 сентября 2026 года, счет 1:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Амур» в гостях обыграл «Барыс» и одержал первую победу в сезоне-2026/2027
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Сегодня, 12 сентября, в Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Барыс» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Лихачёв (Войнов, Пилипенко) – 09:46 (5x4)     0:2 Шварёв (Филатьев, Лукин) – 30:02 (5x5)     1:2 Пилон (Бейли, Морелли) – 32:44 (5x5)     1:3 Петьков – 59:54 (en)    

На 10-й минуте нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв забил первый гол. На 31-й минуте форвард Артём Шварёв удвоил преимущество хабаровчан. На 33-й минуте нападающий Гарретт Пилон сократил отставание «Барыса». На последней минуте форвард гостей Кирилл Петьков отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, хабаровская команда одержала первую победу в сезоне после трёх поражений.

Следующий матч «Барыс» проведёт с «Ладой» 16 сентября в Тольятти, а «Амур» дома сыграет с московским «Динамо» 19 сентября.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.