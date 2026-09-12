Форвард «Металлурга» Исхаков — о Ткачёве: Володя — это Кучеров для КХЛ

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков оценил игру форварда команды Владимира Ткачёва и сравнил его с нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.

– Володя Ткачёв набрал 71 очко в регулярке. Что скажешь об омском волшебнике? Амбициозно будет побить его результат?

– Володя – один из лучших игроков не только в нашей команде, но и во всей лиге. Очень приятно иметь такой пример перед собой, в своей команде. Есть много случаев, когда у ребят случаются лучшие сезоны в карьере. Всё может быть, и каждый уважающий себя игрок стремится к тому, чтобы стать лучшим в лиге.

– Володю можно сравнить с Кучеровым, только версии КХЛ?

– Да, на 100%. Я и сам сравнивал его с Никитой Кучеровым. Володя – это Кучеров для нашей лиги, потому что он очень хорошо чувствует игру и видит площадку. Играет в своём темпе, не суетится, действует очень хладнокровно. Он великий мастер, – приводит слова Исхакова «Сила спорта».