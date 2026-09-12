Игроки московского и минского «Динамо» устроили массовую драку на первых секундах матча

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московское «Динамо» и минское «Динамо». В первые же секунды игры между игроками команд завязалась драка. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Через несколько секунд после стартового вбрасывания на льду началась заварушка, которая переросла в серьёзную драку. Сразу несколько хоккеистов разбились по парам и устроили кулачные поединки.

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По итогам эпизода защитник бело-голубых