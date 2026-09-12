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Игроки московского и минского «Динамо» устроили массовую драку на первых секундах матча

Игроки московского и минского «Динамо» устроили массовую драку на первых секундах матча
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московское «Динамо» и минское «Динамо». В первые же секунды игры между игроками команд завязалась драка. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)    

Через несколько секунд после стартового вбрасывания на льду началась заварушка, которая переросла в серьёзную драку. Сразу несколько хоккеистов разбились по парам и устроили кулачные поединки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

По итогам эпизода защитник бело-голубых