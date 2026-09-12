Вице-президент КХЛ: мы конкурируем с концертами и кинотеатрами, а не с РПЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей Доброхвалов ответил на вопрос по поводу конкуренции с Российской Премьер-Лигой.

– Можно сказать, что главным конкурентом КХЛ является РПЛ? Насколько вы близки к ним по цифрам в медиа и направлена ли новая стратегия КХЛ на то, чтобы догнать и перегнать РПЛ?

– Абсолютно не согласен с тем, что РПЛ является хоть в каком-то виде конкурентом. Мы уже много лет заявляем, что не конкурируем с другими видами спорта. Мы конкурируем исключительно с другими видами досуга, потому что не рассматриваем с точки зрения болельщика посещение матча КХЛ как поход на спорт. Это поход на развлечение.

Как я уже сказал, человек получает целый спектр: не только просмотр матча, но и кейтеринг, вкусную еду, комфортные условия, предматчевое шоу, огромное количество активностей на арене. Поэтому мы совершенно не конкурируем с РПЛ. Я бы, скорее, сказал, что мы конкурируем с концертами, кинотеатрами. Вот там мы видим наш основной потенциал роста. Мы хотим переманить людей оттуда, – приводит слова Доброхвалова «Советский спорт».