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«Спартак» забросил три самые быстрые шайбы с начала матча в истории КХЛ

«Спартак» забросил три самые быстрые шайбы с начала матча в истории КХЛ
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«Спартак» забросил три самые быстрые шайбы с начала матча в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. Красно-белые забили три гола за две первые минуты игры регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Северсталью». На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
3-й период
7 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5)     2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5)     3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5)     4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5)     5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4)     6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5)    

Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому «Торпедо», которое трижды поразило ворота «Витязя» в первые 2 минуты и 23 секунды.

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Александр Беляев, Даниил Гутик и Никита Холодилин.