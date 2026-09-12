«Спартак» забросил три самые быстрые шайбы с начала матча в истории КХЛ

«Спартак» забросил три самые быстрые шайбы с начала матча в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. Красно-белые забили три гола за две первые минуты игры регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Северсталью». На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому «Торпедо», которое трижды поразило ворота «Витязя» в первые 2 минуты и 23 секунды.

Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Александр Беляев, Даниил Гутик и Никита Холодилин.