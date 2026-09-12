Кросби — о 22-м сезоне Овечкина в НХЛ: он умеет забивать, этот навык не теряется

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о 22-м сезоне российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Сколько он забил в прошлом сезоне? Он умеет это делать. Этот навык не теряется. Возможно, с возрастом приходится немного корректировать свой стиль игры. Но его бросок – это его бросок. И он никуда не денется», – приводит слова Кросби The Athletic.

Отметим, что для 39-летнего канадца предстоящий сезон также станет 22-м в лиге. Овечкину 17 сентября исполнится 41 год. Он владеет рекордом лиги по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (929). С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Александр занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016). Старт сезона-2026/2027 в НХЛ запланирован на 29 сентября.