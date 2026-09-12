Главный тренер «Барыса» Кравец высказался о поражении от «Амура»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Амура» (1:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, очень приличная посещаемость. Конечно, мы расстроились, что не смогли сегодня принести радостную победу для всех. Но, честно говоря, по игре мы владели преимуществом, сделали больше бросков, думаю, больше моментов создали голевых.

К сожалению, завершения сегодня такого фееричного, как до этого, не было. Хотя мы об этом разговаривали. Но по тому, что было на льду, ребята отдали все силы, чтобы победить. Поэтому надо продолжать работать, работа будет дальше над большинством, всеми компонентами. Двигаемся дальше, впереди у нас тяжёлая поездка.

Соперник очень хотел победить? Меня мало интересует команда «Амур». Я видел, что наши ребята играли каждую смену, бились и делали свою работу. Естественно, «Амуру» нужны были очки, надо было из кожи лезть, чтобы что-то взять в поездке. Это всегда так происходит, никто не сдаётся, все команды сильные и всегда борются. Но по содержанию игры мы их пере