Андриевский прокомментировал победу «Амура» над «Барысом»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский оценил победу над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Мне понравилось сегодня, как мы играли. Считаю, что заслуженно победили. Ребята проявили мужество, характер, забили вовремя нужные голы, вовремя выдержали натиск хозяев.

Все наши удаления в первом периоде были от большого желания победить? Я бы не сказал. Был некоторый технический брак: где-то клюшку зацепили, где-то неправильно блок поставили. У нас всё-таки крайняя игра была на выезде, мы очень долго в поездке. У всех сегодня зашкаливали эмоции, я увидел это в начале игры. Все ребята хотели победить.

Разбирали атаку соперника? Да, мы смотрели, 15 заброшенных шайб «Барыса» за две игры – это очень много. Как я уже говорил перед игрой, «Барыс» в огне, можно сказать, в атаке много что получалось. Обращали на это внимание, разговаривали с ребятами перед игрой, на собраниях. Попытались сыграть построже, поплотнее в средней зоне, и в зоне обороны построже, поближе. У нас было много блокированных бросков», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.