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Андриевский прокомментировал победу «Амура» над «Барысом»

Андриевский прокомментировал победу «Амура» над «Барысом»
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Главный тренер «Амура» Александр Андриевский оценил победу над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Лихачёв (Войнов, Пилипенко) – 09:46 (5x4)     0:2 Шварёв (Филатьев, Лукин) – 30:02 (5x5)     1:2 Пилон (Бейли, Морелли) – 32:44 (5x5)     1:3 Петьков – 59:54 (en)    

«Мне понравилось сегодня, как мы играли. Считаю, что заслуженно победили. Ребята проявили мужество, характер, забили вовремя нужные голы, вовремя выдержали натиск хозяев.

Все наши удаления в первом периоде были от большого желания победить? Я бы не сказал. Был некоторый технический брак: где-то клюшку зацепили, где-то неправильно блок поставили. У нас всё-таки крайняя игра была на выезде, мы очень долго в поездке. У всех сегодня зашкаливали эмоции, я увидел это в начале игры. Все ребята хотели победить.

Разбирали атаку соперника? Да, мы смотрели, 15 заброшенных шайб «Барыса» за две игры – это очень много. Как я уже говорил перед игрой, «Барыс» в огне, можно сказать, в атаке много что получалось. Обращали на это внимание, разговаривали с ребятами перед игрой, на собраниях. Попытались сыграть построже, поплотнее в средней зоне, и в зоне обороны построже, поближе. У нас было много блокированных бросков», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.

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