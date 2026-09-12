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Сочи — СКА, результат матча 12 сентября 2026 года, счет 0:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

СКА с минимальным счётом обыграл «Сочи» в гостях
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Сегодня, 12 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Сочи» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Лутфуллин, Маклюков) – 27:37 (5x5)    

На 28-й минуте нападающий СКА Валентин Зыков забил единственный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Сочи» проведёт дома с ЦСКА 16 сентября, а СКА днём ранее примет «Шанхайских Драконов».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.