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Спартак — Северсталь, результат матча 12 сентября 2026 года, счет 8:0, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Спартак» разгромил «Северсталь», забросив восемь безответных шайб
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Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5)     2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5)     3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5)     4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5)     5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4)     6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5)     7:0 Ярош (Холодилин) – 48:08 (5x5)     8:0 Рубцов (Беляев, Котляров) – 51:13 (5x3)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Беляев (дважды), Даниил Гутик, Никита Холодилин, Егор Филин, Михаил Мальцев, Кристиан Ярош и Герман Рубцов.

Отметим, что красно-белые установили рекорд КХЛ, забив три самых быстрых гола с начала матча в истории лиги. «Спартак» поразил ворота соперника трижды за две первые минуты игры.