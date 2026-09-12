«Спартак» разгромил «Северсталь», забросив восемь безответных шайб

Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Беляев (дважды), Даниил Гутик, Никита Холодилин, Егор Филин, Михаил Мальцев, Кристиан Ярош и Герман Рубцов.

Отметим, что красно-белые установили рекорд КХЛ, забив три самых быстрых гола с начала матча в истории лиги. «Спартак» поразил ворота соперника трижды за две первые минуты игры.