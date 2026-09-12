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Динамо М — Динамо Мн, результат матча 12 сентября 2026 года, счет 3:2 Б, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Московское «Динамо» упустило преимущество в два гола, но одолело минское «Динамо»
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Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Игра завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

На 11-й минуте нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский забил первый гол. На 31-й минуте форвард Михаил Меликов удвоил преимущество бело-голубых. На 34-й минуте нападающий Николя Обе-Кюбель сократил отставание минского «Динамо». На 49-й минуте форвард «зубров» Владимир Алистров сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты московской команды.