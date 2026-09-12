Московское «Динамо» упустило преимущество в два гола, но одолело минское «Динамо»

Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Игра завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

На 11-й минуте нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский забил первый гол. На 31-й минуте форвард Михаил Меликов удвоил преимущество бело-голубых. На 34-й минуте нападающий Николя Обе-Кюбель сократил отставание минского «Динамо». На 49-й минуте форвард «зубров» Владимир Алистров сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты московской команды.