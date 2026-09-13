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Даррен Диц рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Сибири»

Даррен Диц рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Сибири»
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Защитник «Сибири» Даррен Диц объяснил, почему принял решение о продолжении карьеры в новосибирском клубе.

– Почему приняли предложение «Сибири»?
– Всё очень просто. Нам всё сообщают агенты, когда появляется предложение, спрашивают: «Интересно?» После этого обычно общаемся с главным тренером или менеджером, почему хотят видеть меня в составе, в какой роли? Дальше агент занимается всем. Принял предложение легко и быстро.

– Что услышали в разговорах с главным тренером и менеджером?
– Хочется оставить это между нами. Главное, что всё понравилось и мы понимали друг друга, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем можно прочитать на «Чемпионате»:
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
Эксклюзив
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
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