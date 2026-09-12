«Спартак» одержал свою самую крупную победу в КХЛ

«Спартак» одержал свою самую крупную победу в Континентальной хоккейной лиге, обыграв «Северсталь» со счётом 8:0. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Встреча состоялась сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт».

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Александр Беляев (дважды), Даниил Гутик, Никита Холодилин, Егор Филин, Михаил Мальцев, Кристиан Ярош и Герман Рубцов.

Отметим, что «Спартак» также установил рекорд КХЛ, забив три самых быстрых гола с начала матча в истории лиги. Красно-белые поразили ворота соперника трижды за две первые минуты игры.

Следующий матч «Спартак» проведёт с «Металлургом» 16 сентября в Магнитогорске, а «Северсталь» сыграет с московским «Динамо» 14 сентября в Череповце.