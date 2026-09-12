«Вегас» и Марк Стоун продлили контракт на два года

«Вегас Голден Найтс» продлил контракт с капитаном команды Марком Стоуном на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Средняя годовая зарплата 34-летнего форварда по новому соглашению составит $ 9 млн.

Стоун в общей сложности провёл за «Вегас» 400 матчей в регулярных чемпионатах после перехода из «Оттавы Сенаторз» и набрал 396 (136+260) очков при полезности «+112». В прошлом сезоне Марк повторил личный рекорд результативности, заработав 73 (28+45) очка в 60 играх. В плей-офф НХЛ нападающий сыграл за «Голден Найтс» 102 матча, в которых забил 43 гола и сделал 84 передачи.

Канадец был выбран «Оттавой» в шестом раунде под общим 178-м номером на драфте НХЛ 2010 года.