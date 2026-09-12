Главный тренер СКА Ларионов высказался о победе над «Сочи»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Непростой матч по ряду причин. Понятно, что начало сезона, все находятся в разных условиях. В любом случае соперник сегодня был нацелен на хорошую игру, создал нам проблемы несколько раз при игре в обороне. Но в целом мы победой довольны. Это начало сезона – пятая игра, и радует, что сумели дожать, удержать счёт – что не удалось сделать в Москве со «Спартаком». Всех ребят и болельщиков с победой, готовимся к следующему матчу.

– До этого матча СКА дважды проигрывал сочинцам. Держали ли это в голове? И почему встречи с «леопардами» получаются для СКА такими тяжёлыми?

– Мы стараемся не делить соперников на сильных и слабых. В прошлом году у нас был неудачный матч после, я считаю, выдающейся игры в Минске, где мы победили, но потом чуть отпустили вожжи – и с треском проиграли в Сочи. Это было сказано. Но команда обновилась что у соперника, что у нас, и сегодня был матч «с чистого листа». Тем не менее была такая же упорная борьба с изобилием моментов у обоих ворот.

Мы рады, что смогли дотерпеть и пройти этот сложный первый этап – пять матчей за восемь дней – довольно-таки успешно. Конечно, хочется выиграть всё, но в