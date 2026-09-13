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«Места в других командах быстро занимаются». Диц — об уходе из минского «Динамо»

«Места в других командах быстро занимаются». Диц — об уходе из минского «Динамо»
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Защитник «Сибири» Даррен Диц заявил, что решил покинуть минское «Динамо» из-за смены тренерского штаба белорусского клуба и неопределённости из-за этого на начальном этапе.

– Почему приняли решение покинуть Минск?
– Я ничего плохого не скажу о Минске, всё понравилось – коллектив и команда были хорошими. Просто произошла смена главного тренера, было непонятно, что будет дальше. Хоккеистам приходится быстро принимать решение, потому что места в других командах быстро занимаются. Если бы ждал, мог не оказаться тут.

– Как говорят в России, дают – бери.
– Вот именно! Предложение и условия хорошие, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, белорусский клуб в межсезонье покинул главный тренер Дмитрий Квартальнов. Его место занял Сергей Брылин, а Квартальнов возглавил «Локомотив».

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем можно прочитать на «Чемпионате»:
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
Эксклюзив
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
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