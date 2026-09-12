Главный тренер минского «Динамо» Брылин оценил поражение в матче с московским «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 Б).

– Эмоциональный матч, тяжёлое начало для нас, играли в меньшинстве. Хорошо вернулись в игру после того, как проигрывали 0:2. Забили хороший гол в большинстве. По ходу матча команда добавляла. В третьем периоде удалось забрать инициативу в свои руки. К сожалению, опять недобрали очко.

– Почему была такая беззубость в первой половине игры?

– Тяжело бросать по воротам, когда играешь в меньшинстве. Мы тяжело входили в игру. После игры в меньшинстве кто-то из ребят нагрузился, кто-то сидел долго. Не хватало движения в первой половине матча.

– Как оцените выездных болельщиков?

– Здорово, что столько болельщиков поддержали нас. Всегда помогает, когда видишь, с каким энтузиазмом они нас поддерживают, – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.