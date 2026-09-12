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Главный тренер минского «Динамо» Брылин оценил поражение в матче с московским «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Брылин оценил поражение в матче с московским «Динамо»
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Эмоциональный матч, тяжёлое начало для нас, играли в меньшинстве. Хорошо вернулись в игру после того, как проигрывали 0:2. Забили хороший гол в большинстве. По ходу матча команда добавляла. В третьем периоде удалось забрать инициативу в свои руки. К сожалению, опять недобрали очко.

– Почему была такая беззубость в первой половине игры?
– Тяжело бросать по воротам, когда играешь в меньшинстве. Мы тяжело входили в игру. После игры в меньшинстве кто-то из ребят нагрузился, кто-то сидел долго. Не хватало движения в первой половине матча.

– Как оцените выездных болельщиков?
– Здорово, что столько болельщиков поддержали нас. Всегда помогает, когда видишь, с каким энтузиазмом они нас поддерживают, – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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