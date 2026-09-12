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Брылин — о драке на первых секундах: не знал, чего ожидать, поэтому перестраховался

Брылин — о драке на первых секундах: не знал, чего ожидать, поэтому перестраховался
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о драке на первых секундах матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с московским «Динамо» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Как прокомментируете массовую драку?
– Что случилось в прошлой встрече, повлияло на начало этой.

– Специально выпускали силовое звено на старт?
– Нет, не специально. Не знал, чего ожидать, поэтому перестраховался и выпустил такое звено, – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, через несколько секунд после стартового вбрасывания на льду началась заварушка, которая переросла в серьёзную драку. Сразу несколько хоккеистов разбились по парам и устроили кулачные поединки. По итогам эпизода были наказаны п