Брылин — о драке на первых секундах: не знал, чего ожидать, поэтому перестраховался

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о драке на первых секундах матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с московским «Динамо» (2:3 Б).

– Как прокомментируете массовую драку?

– Что случилось в прошлой встрече, повлияло на начало этой.

– Специально выпускали силовое звено на старт?

– Нет, не специально. Не знал, чего ожидать, поэтому перестраховался и выпустил такое звено, – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, через несколько секунд после стартового вбрасывания на льду началась заварушка, которая переросла в серьёзную драку. Сразу несколько хоккеистов разбились по парам и устроили кулачные поединки. По итогам эпизода были наказаны п