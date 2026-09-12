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«Можно смотреть с двух сторон». Брылин — о трёх поражениях минского «Динамо» подряд

«Можно смотреть с двух сторон». Брылин — о трёх поражениях минского «Динамо» подряд
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал третье поражение команды подряд. Сегодня, 12 сентября, белорусский клуб проиграл московскому «Динамо» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Очки набираете, но не выигрываете. В чём проблема?
– Все матчи разные. В первых двух не смогли удержать победный счёт. Можно смотреть с двух сторон – с одной, проиграли все матчи, с другой, были рядом, чтобы набрать больше очков. Был доволен нашим движением, особенно во второй игре. Сегодня была вязкая игра в средней зоне, не могли никак пройти её. Многое не получалось. В третьем периоде добавили в движении, контролировали шайбу, сразу начало больше получаться.

– Как оцените возвращение Алистрова?
– Он сегодня хорошо двигался. Один из немногих, у кого было такое движение. Он очень мастеровитый креативный игрок. Может создавать моменты и завершать атаки. Очень хорошо влился в нашу команду. Поставил его в первое звено, и это сочетание хорошо себя показало, – перед