«Можно смотреть с двух сторон». Брылин — о трёх поражениях минского «Динамо» подряд

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал третье поражение команды подряд. Сегодня, 12 сентября, белорусский клуб проиграл московскому «Динамо» (2:3 Б).

– Очки набираете, но не выигрываете. В чём проблема?

– Все матчи разные. В первых двух не смогли удержать победный счёт. Можно смотреть с двух сторон – с одной, проиграли все матчи, с другой, были рядом, чтобы набрать больше очков. Был доволен нашим движением, особенно во второй игре. Сегодня была вязкая игра в средней зоне, не могли никак пройти её. Многое не получалось. В третьем периоде добавили в движении, контролировали шайбу, сразу начало больше получаться.

– Как оцените возвращение Алистрова?

– Он сегодня хорошо двигался. Один из немногих, у кого было такое движение. Он очень мастеровитый креативный игрок. Может создавать моменты и завершать атаки. Очень хорошо влился в нашу команду. Поставил его в первое звено, и это сочетание хорошо себя показало, – перед