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Брылин оценил решение провести матч двух «Динамо» в Санкт-Петербурге

Брылин оценил решение провести матч двух «Динамо» в Санкт-Петербурге
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин заявил, что ему было приятно провести время в Санкт-Петербурге. Напомним, матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с московским «Динамо» (2:3 Б) прошёл в Санкт-Петербурге из-за Спартакиады в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Приятно было вернуться в Санкт-Петербург?
– Когда подъехали к стадиону, начал вспоминать. Никогда не был на гостевой стороне, поэтому немножко другие ощущения.

– Как вам идея проведения матча здесь?
– Всегда приятно вернуться в Питер, с ним связаны отличные годы моей карьеры. Сегодня погода была отличная, успел посмотреть свои любимые места. Немножко ностальгии и воспоминаний навалилось. Наша работа – играть там, где нам скажут. Питер – отличное место для таких игр. У нас не было никаких проблем, – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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