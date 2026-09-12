Брылин оценил решение провести матч двух «Динамо» в Санкт-Петербурге

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин заявил, что ему было приятно провести время в Санкт-Петербурге. Напомним, матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с московским «Динамо» (2:3 Б) прошёл в Санкт-Петербурге из-за Спартакиады в Москве.

– Приятно было вернуться в Санкт-Петербург?

– Когда подъехали к стадиону, начал вспоминать. Никогда не был на гостевой стороне, поэтому немножко другие ощущения.

– Как вам идея проведения матча здесь?

– Всегда приятно вернуться в Питер, с ним связаны отличные годы моей карьеры. Сегодня погода была отличная, успел посмотреть свои любимые места. Немножко ностальгии и воспоминаний навалилось. Наша работа – играть там, где нам скажут. Питер – отличное место для таких игр. У нас не было никаких проблем, – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.