Брылин: уже не стал бы говорить, что НХЛ и КХЛ — разные виды спорта. Игра поменялась

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин заявил, что матчи в КХЛ и НХЛ со временем стали похожи. Напомним, специалист последние 12 лет провёл в системе «Нью-Джерси Дэвилз». С 2022 года Брылин был ассистентом главного тренера основной команды.

– 18 лет назад вы сказали, что НХЛ и КХЛ – разные виды спорта. С тренерской точки зрения это то же самое?

– Уже не стал бы так категорично говорить. Игра поменялась, матчи стали похожими. Уровень подготовки игроков очень высокий. Все команды очень хорошо обучены, играют по заданию, виден чёткий рисунок игры. Есть хорошие исполнители, которые делают результат, – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.