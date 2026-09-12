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Тамбиев — об игре с «Динамо» Минск: надо доводить такие матчи до победы в основное время

Тамбиев — об игре с «Динамо» Минск: надо доводить такие матчи до победы в основное время
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

«Попали в нервозность немножко. Потом пришли в себя, ушёл брак. Во втором периоде была слаженная игра. Немного хромает реализация. В третьем периоде не понравилось, что отдали инициативу. Надо доводить такие матчи до победы в основное время. Доволен самоотдачей ребят. Нам победы нужны в плане становления. Ребята улыбались в раздевалке», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Следующий матч бело-голубые проведут с «Северсталью» 14 сентября в Череповце, а белорусский клуб в этот же день сыграет с «Ладой» в Тольятти.

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