Тамбиев — об игре с «Динамо» Минск: надо доводить такие матчи до победы в основное время

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Попали в нервозность немножко. Потом пришли в себя, ушёл брак. Во втором периоде была слаженная игра. Немного хромает реализация. В третьем периоде не понравилось, что отдали инициативу. Надо доводить такие матчи до победы в основное время. Доволен самоотдачей ребят. Нам победы нужны в плане становления. Ребята улыбались в раздевалке», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Следующий матч бело-голубые проведут с «Северсталью» 14 сентября в Череповце, а белорусский клуб в этот же день сыграет с «Ладой» в Тольятти.