«Дай бог, чтоб у российского хоккея зажглась ещё одна звезда». Тамбиев — о Меликове

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался об игре нападающего команды Михаила Меликова. 19-летний форвард отметился заброшенной шайбой в матче с минским «Динамо» (3:2 Б).

– Как оцените игру Меликова?

– Идёт нормальное развитие молодого игрока. Буду аккуратен, стараюсь не перехваливать. Он прогрессирует. Мальчишка с МХЛ сразу в КХЛ попал. Сразу себя зарекомендовал, видели, что парень талантливый. Рад, что забил первый гол в КХЛ. Дай бог, чтоб у российского хоккея зажглась ещё одна звезда. Работы много, он это понимает. Надеюсь, гол придаст ему уверенности, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.