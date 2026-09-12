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«Дай бог, чтоб у российского хоккея зажглась ещё одна звезда». Тамбиев — о Меликове

«Дай бог, чтоб у российского хоккея зажглась ещё одна звезда». Тамбиев — о Меликове
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался об игре нападающего команды Михаила Меликова. 19-летний форвард отметился заброшенной шайбой в матче с минским «Динамо» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Как оцените игру Меликова?
– Идёт нормальное развитие молодого игрока. Буду аккуратен, стараюсь не перехваливать. Он прогрессирует. Мальчишка с МХЛ сразу в КХЛ попал. Сразу себя зарекомендовал, видели, что парень талантливый. Рад, что забил первый гол в КХЛ. Дай бог, чтоб у российского хоккея зажглась ещё одна звезда. Работы много, он это понимает. Надеюсь, гол придаст ему уверенности, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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