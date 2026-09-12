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«Довольны, как он себя проявляет. Он на правильном пути». Тамбиев — о Римашевском

«Довольны, как он себя проявляет. Он на правильном пути». Тамбиев — о Римашевском
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев оценил игру нападающего команды Егора Римашевского.

– Что сделали с Римашевским, что он так уверенно начал сезон?
– Он уже давно в «Динамо». С ним, как с Бучельниковым, пару слов за месяц сказал ему. Надо дать плоду раскрыться до конца. С молодыми игроками нужно аккуратно, нельзя передавливать. Иногда лучше промолчать, найти правильные слова. Рад, что молодые игроки забивают и делают результат. Ждём от опытных игроков.

Очень довольны, что Римашевский так себя проявляет. Но сезон – марафон, а не спринт. Дай бог, чтоб Егор выдал солидный сезон. Класс игрока в его стабильности. Хочется, чтобы он стал классным игроком. Пока он идёт шаг за шагом. Он на правильном пути, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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