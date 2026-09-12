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«Зачем игру превращать в драку?» Тамбиев — о начале матча с «Динамо» Минск

«Зачем игру превращать в драку?» Тамбиев — о начале матча с «Динамо» Минск
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о драке на первых секундах матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Ждали, что соперник пойдёт мстить за матч предсезонки?
– Догадывались с тренерским штабом. Но ребятам ни слова про это не сказали. Выходим играть в хоккей, а всё остальное пусть будет за скобками. Это не красит хоккей и лигу.

– Драка повлияла эмоционально?
– Этот сценарий ребята по-разному восприняли – кто-то нормально отреагировал, кто-то весь период не мог найти себя, он отвлёк. Нестандартный сценарий начала матча. «Пять на три» – какая-то нервозность. Вроде и мастера вышли, а ничего такого не создали, кроме суеты. Не смогли ребята переварить – не все, но у некоторых это было видно. Психология, люди разные. Надо быть ко всему готовыми, это хоккей.

– Почему упускаете лидерство?
– Надо поработать над третьим периодом, постараться доводить игру до логического завершения. Хромает реализация. Хотелось бы, чтобы количество бросков переросло в качество. Начало чемпионата, идёт притирка. Момент сложный. Ребята понимают и верят, что так надо, но не доводим до завершения. Каждая победа придаёт уверенности. Есть такие победы, придут и другие – в основное время.

– Почему выпустили игровиков на старт?
– Зачем игру превращать в драку? Мог Никонова поставить, Мартынова, Бондаря. Ну зачем это превращать вот в это? Приходят дети, женщины. Вся красота хоккея в его динамике, скорости. Тоже мог превратить это в кулачный поединок. Но я запретил своим игрокам драться. И Профаке сказал, и Никонову. Вы хотите бойню, потасовку? Кому это нравится? Мне не нравится. Если они думают, что Никонов сыграл грязно, то это часть хоккея. Никонов не сыграл грязно. Просто стечение обстоятельств. Он извинился перед Мелошем, я искренне пожелал игроку здоровья. Мы один хлеб едим. Даже обсуждать не хочу, мне это неинтересно, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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