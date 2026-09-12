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Тамбиев рассказал, где могло пройти динамовское дерби

Тамбиев рассказал, где могло пройти динамовское дерби
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал, что матч с минским «Динамо» (3:2 Б) мог пройти в Мытищах или на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Напомним, игра между командами была перенесена из Москвы из-за Спартакиады и прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Перенести матч в Петербург – ваша инициатива?
– Нет. Уже говорил, что у нас очень тяжёлый график. Из семи игр пять на выезде. Когда мне сказали, что шестой матч в Минске, попросил перенести его на нейтральное поле. Руководство смотрело и Мытищи, и Подмосковье, но там не получилось. Спасибо «Ледовому», что приняли. Думали сыграть в «Юбилейном». Был бы несказанно рад, потому что там у меня были тренерские моменты хорошие. Но там нет системы «Видеогол». «Ледовый» предоставил нам арену. Значит, всё правильно сделали. Шесть из