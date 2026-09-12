Тамбиев рассказал, где могло пройти динамовское дерби

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал, что матч с минским «Динамо» (3:2 Б) мог пройти в Мытищах или на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Напомним, игра между командами была перенесена из Москвы из-за Спартакиады и прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

– Перенести матч в Петербург – ваша инициатива?

– Нет. Уже говорил, что у нас очень тяжёлый график. Из семи игр пять на выезде. Когда мне сказали, что шестой матч в Минске, попросил перенести его на нейтральное поле. Руководство смотрело и Мытищи, и Подмосковье, но там не получилось. Спасибо «Ледовому», что приняли. Думали сыграть в «Юбилейном». Был бы несказанно рад, потому что там у меня были тренерские моменты хорошие. Но там нет системы «Видеогол». «Ледовый» предоставил нам арену. Значит, всё правильно сделали. Шесть из