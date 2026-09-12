«Вопрос не закрыт. У него есть желание играть в «Динамо». Тамбиев — о Гусеве

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил на вопрос о ситуации с нападающим Никитой Гусевым. Напомним, 34-летний игрок является свободным агентом. Предыдущие три сезона он провёл в стане бело-голубых.

– Вопрос без намёка на Гусева, но не кажется ли, что «Динамо» нужен ещё один мастеровитый форвард?

– Кажется. Но в магазине же они не продаются. Надо, чтоб они свободные были. С Никитой вопрос ещё не закрыт. Не от меня зависит, я тренер. Но есть ещё ряд моментов, пазл должен сложиться. Одного моего желания мало. С Никитой периодически общаемся. Он очень хочет. У него желание есть играть в «Динамо». Для него это не пустой звук. Давайте подождём чуть-чуть, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.