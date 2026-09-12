«Эмоции смешанные». Главный тренер «Сочи» Миронов — о поражении от СКА

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался о поражении от СКА (0:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

– Эмоции, конечно, смешанные. Действительно, получился неплохой матч с нашей стороны: неплохо выглядели, много атаковали, но, к сожалению, не смогли забить. Вратарь соперника сыграл достойно.

– Обидно ли проигрывать такие матчи, ведь действовали с ощутимым преимуществом?

– Конечно, обидно. Доминировали, доминировали, но не смогли забить. Это пока наша чёрная полоса, я надеюсь, что она закончится.

– По содержанию игры вопросов к команде нет, но реализация, конечно, прямо удручающая. В этой связи ведутся какие-то работы по поиску новых нападающих в топ-6 или планируете опираться исключительно на свои внутренние резервы?

– У нас хорошие нападающие, хорошая команда, поэтому мы планируем и рассчитываем на своих.

– Насколько удивлены Петром Андреяновым?

– Не удивлён. Я Петра знаю ещё по сборной. Он придаёт уверенности команде, хороший вратарь, поэтому получил место в составе.

– Можно сказать, что сейчас он вратарь номер один в хоккейном клубе «Сочи»?

– По сегодняшней игре – да, можно сказать.

– Сегодня днём было много слухов по поводу того, что клуб только утром приземлился из Грозного в Сочи. Можете рассказать о ситуации и повлияло ли это на подготовку команды к предстоящему матчу?

– Действительно, мы только сегодня приземлились в Сочи. Как вам сказать… Повлияло или нет? Да, повлияло в лучшую сторону.

– В целом сегодня переигрывали соперника и по броскам, и по моментам создавали больше. Можно сказать, что это тот хоккей, который вы хотите видеть?

– Да, конечно. Мы хотим всегда играть в динамичный, быстрый, атакующий хоккей. Поэтому сегодня был доволен ребятами, поблагодарил их в раздевалке за такую игру. В целом будем стремиться играть каждый матч так, — приводит с