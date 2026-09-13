«Русские игроки НХЛ часто говорили об этом». Диц — о том, что не так с канадской едой

Защитник «Сибири» Даррен Диц рассказал о своей поездке в Канаду впервые за 10 лет. Игрок обороны выступает в КХЛ с 2017 года. В феврале 2019-го он получил гражданство Казахстана для выступления за сборную.

– Вы рассказывали, что в этом году в первый раз с детьми съездили в Канаду. Как прошла поездка?

– Хорошо, что мы много путешествовали по России, дети привыкли к самолёту, они нормально перенесли перелёт, терпели. Классно, что они увидели моих родителей, сестру, чтобы могли лично общаться, хотя дети разговаривают только на русском. Было непонятно, как получится, но сложилось всё очень хорошо. Мы три недели там провели, нам понравилось.

– За время вашего отсутствия страна как-то поменялась?

– Естественно. По большому счёту меня не было там 10 лет, приезжал только пару раз. Задача поездки заключалась в том, чтобы провести время с семьёй. Мы спокойно отдохнули у родителей.

– В конце поездки начали скучать по России, Казахстану?

– Конечно! Всё-таки образ жизни там другой, мы привыкли жить в СНГ: Казахстане, России, Беларуси. Из того, что бросалось в глаза, еда. Мы питаемся уже как русские люди, поэтому еда нам не понравилась в Канаде, это больше всего чувствовалось.

– Многие люди, побывавшие там, отмечают разницу в качестве еды. Что там такого плохого с ней?

– Как бы объяснить… Раньше читал, что русские игроки НХЛ часто говорили о том, что им не совсем нравится американская еда. Я думал: «Странно, что с нашей едой не так?» Теперь я уже много лет живу в России и Казахстане, привык к хорошей еде, вернулся в Канаду летом, а там в каждом ресторане меню одинаковое. Неважно, какая кухня: мексиканская, итальянская. Везде одинаковый выбор. Могу сказать, что не совсем вкусно (улыбается). Мы пару раз попробовали и решили всё-таки готовить дома, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.