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«Безобразная игра с нашей стороны». Форвард «Северстали» Думбадзе — о 0:8 от «Спартака»

«Безобразная игра с нашей стороны». Форвард «Северстали» Думбадзе — о 0:8 от «Спартака»
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Нападающий «Северстали» Давид Думбадзе высказался о разгромном поражении от «Спартака» (0:8) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5)     2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5)     3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5)     4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5)     5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4)     6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5)     7:0 Ярош (Холодилин) – 48:08 (5x5)     8:0 Рубцов (Беляев, Котляров) – 51:13 (5x3)    

«Безобразное начало, потом после тайм-аута пытались переломить – были моменты. Нужно было бы их, конечно, забивать. Безобразная игра с нашей стороны, мы не имеем права так играть. Приехало большое количество болельщиков, спасибо им огромное за поддержку. Даже при такой нашей игре они всегда кричали, гнали нас вперёд – низкий им поклон», — приводит слова Думбадзе пресс-служба «Северстали».

Следующий матч красно-белые проведут с «Металлургом» 16 сентября в Магнитогорске, а «Северсталь» сыграет с московским «Динамо» 14 сентября в Череповце.

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