«Безобразная игра с нашей стороны». Форвард «Северстали» Думбадзе — о 0:8 от «Спартака»

Нападающий «Северстали» Давид Думбадзе высказался о разгромном поражении от «Спартака» (0:8) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Безобразное начало, потом после тайм-аута пытались переломить – были моменты. Нужно было бы их, конечно, забивать. Безобразная игра с нашей стороны, мы не имеем права так играть. Приехало большое количество болельщиков, спасибо им огромное за поддержку. Даже при такой нашей игре они всегда кричали, гнали нас вперёд – низкий им поклон», — приводит слова Думбадзе пресс-служба «Северстали».

Следующий матч красно-белые проведут с «Металлургом» 16 сентября в Магнитогорске, а «Северсталь» сыграет с московским «Динамо» 14 сентября в Череповце.