15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Диц — о Кузнецове в «Сибири»: умеет расслаблять раздевалку

Диц — о Кузнецове в «Сибири»: умеет расслаблять раздевалку
Комментарии

Защитник «Сибири» Даррен Диц рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке после прихода в команду нападающего Евгения Кузнецова.

– Как поменялась атмосфера в раздевалке после прихода Евгения Кузнецова?
– Не могу сказать, что сильно изменилась. Он парень весёлый, умеет шутить, расслаблять раздевалку. Но он тоже работает, человек не просто так играл на таком высоком уровне много лет. С ним можно не только веселиться, но и смотреть, как он работает, тренируется, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, 34-летний Кузнецов подписал контракт с «Сибирью» 8 августа. Минувший сезон Евгений начинал в «Металлурге», а затем перешёл в «Салават Юлаев». Он записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем можно прочитать на «Чемпионате»:
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
Эксклюзив
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android