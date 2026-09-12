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«Мы проиграли матч по всем статьям». Главный тренер «Северстали» — после 0:8 от «Спартака»

«Мы проиграли матч по всем статьям». Главный тренер «Северстали» — после 0:8 от «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (0:8) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5)     2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5)     3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5)     4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5)     5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4)     6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5)     7:0 Ярош (Холодилин) – 48:08 (5x5)     8:0 Рубцов (Беляев, Котляров) – 51:13 (5x3)    

— Короткий комментарий после такого матча: мы его проиграли по всем статьям.

— Насколько тяжело переживаются такие поражения? Или, наоборот, стараешься их как можно быстрее забыть? Хорошо ли то, что это случилось именно в самом начале сезона?
— Хоккей тем и интересен – уже послезавтра следующий матч, и мы постараемся исправиться.

— Насколько наложило отпечаток то, что не играют пока ни Лишка, ни Абросимов? Возможно, с ними результат был бы иным?
— То, что у нас отсутствуют игроки, – в этом ничего нет. Это огромный шанс для молодых и тех, кто получает мало игрового времени.

— Что можете сказать по их состоянию? Когда они вернутся?
— Пока они в лазарете, пока они не готовы играть.

— Что вы говорили своим хоккеистам в тайм-аут?
— Обычные вещи, чтобы переломить игру. Что нужно играть в свой хоккей, что нужно контролировать шайбу. Увы, у нас это не получилось.

— В первом периоде моменты создавали – такое ощущение, что не идёт шайба. Похоже на то? Всё-таки были положительные моменты.
— Безусловно, положительные моменты есть. Даже при таком неудачном начале мы моменты эти создали в первом периоде. Нужно работать, чтобы моменты эти воплотить в голы.

— Крупным планом показали, что, ко