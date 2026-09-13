Диц — о «Сибири»: у нас боевой коллектив. Ошибаться будем, но сдаваться не будем

Защитник «Сибири» Даррен Диц поделился своими ожиданиями от выступления новосибирской команды в сезоне-2026/2027.

– Какие ожидания перед сезоном?

– Будут взлёты и падения, сложные моменты, этого не избежать. У нас боевой коллектив. Ошибаться будем, но сдаваться не будем (улыбается), — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

После трёх матчей «Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав три очка.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.