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Жамнов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Северсталью»

Жамнов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Северсталью»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил разгромную победу над «Северсталью» (8:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5)     2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5)     3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5)     4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5)     5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4)     6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5)     7:0 Ярош (Холодилин) – 48:08 (5x5)     8:0 Рубцов (Беляев, Котляров) – 51:13 (5x3)    

– После счёта 3:0 насколько тяжело было сохранить преимущество по ходу всей встречи?
– В перерыве после первого периода пришлось поговорить с ребятами, так как появилась небольшая вальяжность в действиях игроков. Поговорили, и ребята – молодцы, всё поняли и действовали правильно.

– Здорово выглядит тройка Филин – Рубцов – Беляев. Как оцените лично вы их игру?
– Они не первый год играют вместе, знают друг друга. Работаем дальше, дай бог так будет и дальше.

– В этом матче «Спартаку» удалось дважды реализовать большинство. Нормальный ли это результат или ещё над многими моментами стоит работать?
– Конечно, ещё предстоит много работать в этом направлении.

– Сегодня на счету Ильи Котлярова две передачи, также второй матч подряд вы выпускаете Силантия Кожушко. Как оцените игру молодых ребят?
– Ребята молодцы. Илья с нами с самого начала тренировочных сборов, и ему понятны все наши требования. А Силантий Кожушко делает правильные вещи, когда выходит на лёд, хотя у него ещё не так много игрового времени.

– Что сейчас происходит с Павлом Порядиным?
– Паше надо упростить игру. Сейчас он усложняет игру и себе, и партнёрам. Когда игра не идёт, надо успокоиться. Мы постараемся ему помочь через игры, тренировки и разговоры.

– Можно ли сказать, что сегодня игра была идеальной?
– После лю