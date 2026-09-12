Жамнов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Северсталью»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил разгромную победу над «Северсталью» (8:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

– После счёта 3:0 насколько тяжело было сохранить преимущество по ходу всей встречи?

– В перерыве после первого периода пришлось поговорить с ребятами, так как появилась небольшая вальяжность в действиях игроков. Поговорили, и ребята – молодцы, всё поняли и действовали правильно.

– Здорово выглядит тройка Филин – Рубцов – Беляев. Как оцените лично вы их игру?

– Они не первый год играют вместе, знают друг друга. Работаем дальше, дай бог так будет и дальше.

– В этом матче «Спартаку» удалось дважды реализовать большинство. Нормальный ли это результат или ещё над многими моментами стоит работать?

– Конечно, ещё предстоит много работать в этом направлении.

– Сегодня на счету Ильи Котлярова две передачи, также второй матч подряд вы выпускаете Силантия Кожушко. Как оцените игру молодых ребят?

– Ребята молодцы. Илья с нами с самого начала тренировочных сборов, и ему понятны все наши требования. А Силантий Кожушко делает правильные вещи, когда выходит на лёд, хотя у него ещё не так много игрового времени.

– Что сейчас происходит с Павлом Порядиным?

– Паше надо упростить игру. Сейчас он усложняет игру и себе, и партнёрам. Когда игра не идёт, надо успокоиться. Мы постараемся ему помочь через игры, тренировки и разговоры.

– Можно ли сказать, что сегодня игра была идеальной?

– После лю