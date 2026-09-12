Главный тренер «Спартака» ответил, отправятся ли Комтуа и Гальченюк с командой на выезд
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Северсталью» (8:0) рассказал о состоянии нападающих красно-белых Макса Комтуа и Алекса Гальченюка.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5) 2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5) 3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5) 4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5) 5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4) 6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5) 7:0 Ярош (Холодилин) – 48:08 (5x5) 8:0 Рубцов (Беляев, Котляров) – 51:13 (5x3)
– Свою рекордную победу в КХЛ «Спартак» одержал без Макса Комтуа и Алекса Гальченюка. Как оцените их состояние и каковы шансы, что они отправятся с командой на ближайший выезд?
– На выезд они точно не отправятся, так как у них будет обследование на следующей неделе. Необходимо понять степень повреждения. Это будет понятно только после обследования. По срокам восстановления пока тяжело сказать.
– Мог ли Даниил Гутик пропустить игру, если бы не травма Комтуа?
– Мы планировали изначально сегодня задействовать Гутика, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».
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