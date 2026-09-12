Главный тренер «Спартака» ответил, отправятся ли Комтуа и Гальченюк с командой на выезд

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над «Северсталью» (8:0) рассказал о состоянии нападающих красно-белых Макса Комтуа и Алекса Гальченюка.

– Свою рекордную победу в КХЛ «Спартак» одержал без Макса Комтуа и Алекса Гальченюка. Как оцените их состояние и каковы шансы, что они отправятся с командой на ближайший выезд?

– На выезд они точно не отправятся, так как у них будет обследование на следующей неделе. Необходимо понять степень повреждения. Это будет понятно только после обследования. По срокам восстановления пока тяжело сказать.

– Мог ли Даниил Гутик пропустить игру, если бы не травма Комтуа?

– Мы планировали изначально сегодня задействовать Гутика, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».