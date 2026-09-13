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«Если приходишь и не хочешь работать, то что-то о себе услышишь». Диц — о Квартальнове

«Если приходишь и не хочешь работать, то что-то о себе услышишь». Диц — о Квартальнове
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Защитник «Сибири» Даррен Диц рассказал о совместной работе с Дмитрием Квартальновым. Хоккеист играл под руководством специалиста в минском «Динамо».

– Расскажите о работе с Квартальновым, к иностранцам он особо строг?
– Да нет, требования Дмитрия Вячеславовича ко всем игрокам одинаковые, неважно, какой у тебя паспорт. Выполняешь задание – проблем не будет. Если приходишь в один момент и не хочешь работать, то, наверное, что-то о себе услышишь, нужно это понимать. Мне очень понравилось играть под его руководством, он не просто так является самым побеждающим тренером КХЛ. Я рад, что была возможность поработать с ним, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем можно прочитать на «Чемпионате»:
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
Эксклюзив
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
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Новости. Хоккей
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