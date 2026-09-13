«Если приходишь и не хочешь работать, то что-то о себе услышишь». Диц — о Квартальнове

Защитник «Сибири» Даррен Диц рассказал о совместной работе с Дмитрием Квартальновым. Хоккеист играл под руководством специалиста в минском «Динамо».

– Расскажите о работе с Квартальновым, к иностранцам он особо строг?

– Да нет, требования Дмитрия Вячеславовича ко всем игрокам одинаковые, неважно, какой у тебя паспорт. Выполняешь задание – проблем не будет. Если приходишь в один момент и не хочешь работать, то, наверное, что-то о себе услышишь, нужно это понимать. Мне очень понравилось играть под его руководством, он не просто так является самым побеждающим тренером КХЛ. Я рад, что была возможность поработать с ним, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.