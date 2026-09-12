Хабаров рассказал о своём переходе из «Северстали» в «Металлург» вслед за Разиным

Защитник «Металлурга» Макар Хабаров вспомнил, как получил предложение от магнитогорского клуба три года назад.

— За «Металлург» вы начали четвёртый свой сезон, а под руководством Андрея Разина – восьмой: все годы, пока Андрей Владимирович возглавлял череповецкую «Северсталь», а потом – магнитогорскую команду. Получается, Разин привёз в «Магнитку» с собой и вас?

– Я таких вопросов ему не задавал, просто агент после сезона-2021/2022 сказал: «Готовься к предложению из Магнитогорска». Помню, подумал: «Ой-ёй-ёй, это ж опять он будет на меня кричать!» (Смеётся.) Но, безусловно, был рад попасть в самый именитый клуб КХЛ, — приводит слова Хабарова «Магнитогорский Металл».