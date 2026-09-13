15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Диц — о минском «Динамо» в прошлом сезоне: ощущали разногласия тренеров и руководства

Диц — о минском «Динамо» в прошлом сезоне: ощущали разногласия тренеров и руководства
Комментарии

Защитник «Сибири» Даррен Диц рассказал, что хоккеисты в минском «Динамо» ощущали разногласия тренерского штаба и руководства по ходу прошлого сезона, когда игрок выступал за белорусский клуб.

– У «Динамо» случился надлом после январской истории со Спунером и публичными препирательствами главного тренера и руководства?
– В моей жизни как игрока ничего особо не изменилось. Да, мы ощущали разногласия тренерского штаба и руководства, но это рабочий процесс. Просто это вышло в СМИ. Такие моменты бывают каждый день. Для хоккеистов ничего нового, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем можно прочитать на «Чемпионате»:
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
Эксклюзив
«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android