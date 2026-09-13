Диц — о минском «Динамо» в прошлом сезоне: ощущали разногласия тренеров и руководства

Защитник «Сибири» Даррен Диц рассказал, что хоккеисты в минском «Динамо» ощущали разногласия тренерского штаба и руководства по ходу прошлого сезона, когда игрок выступал за белорусский клуб.

– У «Динамо» случился надлом после январской истории со Спунером и публичными препирательствами главного тренера и руководства?

– В моей жизни как игрока ничего особо не изменилось. Да, мы ощущали разногласия тренерского штаба и руководства, но это рабочий процесс. Просто это вышло в СМИ. Такие моменты бывают каждый день. Для хоккеистов ничего нового, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.