Сегодня, 12 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 12 сентября 2026 года:

«Сибирские Снайперы» – «Толпар» — 5:4;

«Омские Ястребы» – «Стальные Лисы» — 3:5;

«Авто» – «Белые Медведи» — 3:0;

«Алмаз» – «Локо» — 3:2;

«СКА-1946» – «Тайфун» — 3:0.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.