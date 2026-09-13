Расписание матчей КХЛ на 13 сентября 2026 года

Сегодня, 13 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего должны состояться четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 13 сентября 2026 года (время — московское):

13:30. «Сибирь» – «Автомобилист»;

14:00. «Авангард» – «Металлург» Мг;

17:00. «Нефтехимик» – «Адмирал»;

17:00. ЦСКА – «Локомотив».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».