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«Движемся в правильном направлении». Капитан «Динамо» — о победе в матче с «Динамо» Мн

«Движемся в правильном направлении». Капитан «Динамо» — о победе в матче с «Динамо» Мн
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Две победы подряд – повод для позитива или нужно многое улучшать, поскольку снова упускаете результат в основное время?
– Победа есть победа. Это такие же два очка. У нас есть цель, и я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

– Казалось, что игра была полностью под вашем контролем. В чём причина того, что дали сопернику отыграться?
– Надо во всём разобраться, чтобы точно ответить. Сразу после игры не могу дать чёткого ответа, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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