«Движемся в правильном направлении». Капитан «Динамо» — о победе в матче с «Динамо» Мн

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

– Две победы подряд – повод для позитива или нужно многое улучшать, поскольку снова упускаете результат в основное время?

– Победа есть победа. Это такие же два очка. У нас есть цель, и я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

– Казалось, что игра была полностью под вашем контролем. В чём причина того, что дали сопернику отыграться?

– Надо во всём разобраться, чтобы точно ответить. Сразу после игры не могу дать чёткого ответа, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.