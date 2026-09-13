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«Респект тем, кто был на льду, красавцы». Капитан «Динамо» — о драке в матче с «Динамо» Мн

«Респект тем, кто был на льду, красавцы». Капитан «Динамо» — о драке в матче с «Динамо» Мн
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о массовой драке на первых секундах матча с минским «Динамо» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Драка в начале матча придала вам энергии?
– В первую очередь респект ребятам, которые были на льду, красавцы. Да, наверное, это придало накал и адреналин. После этого пошёл интенсивный хоккей.

– Вас не удивило, что пошли не за Никоновым?
– Не знаю, какая цель была у соперника. Думаю, мы все предполагали, что это будет, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, через несколько секунд после стартового вбрасывания на льду началась заварушка, которая переросла в серьёзную драку. Сразу несколько хоккеистов разбились по парам и устроили кулачные поединки. По итогам эпизода были наказаны пять игроков.

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