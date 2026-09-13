«Респект тем, кто был на льду, красавцы». Капитан «Динамо» — о драке в матче с «Динамо» Мн

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о массовой драке на первых секундах матча с минским «Динамо» (3:2 Б).
– Драка в начале матча придала вам энергии?
– В первую очередь респект ребятам, которые были на льду, красавцы. Да, наверное, это придало накал и адреналин. После этого пошёл интенсивный хоккей.
– Вас не удивило, что пошли не за Никоновым?
– Не знаю, какая цель была у соперника. Думаю, мы все предполагали, что это будет, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, через несколько секунд после стартового вбрасывания на льду началась заварушка, которая переросла в серьёзную драку. Сразу несколько хоккеистов разбились по парам и устроили кулачные поединки. По итогам эпизода были наказаны пять игроков.
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